Veja quem está fora e quem volta no Vitória para partida contra o Corinthians

Treinador Thiago Carpini não conta com dois titulares para confronto diante de equipe paulista

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 15:38

Lucas Esteves está suspenso para o jogo contra o Corinthians; Gustavo Mosquito é um dos retornos Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está cada vez mais próximo de conquistar a permanência na primeira divisão. Após superar o Athletico-PR em Curitiba, a equipe rubro-negra volta ao Barradão para receber o Corinthians, outro adversário direto na briga contra a degola. Para o confronto, o técnico Thiago Carpini não vai poder contar com dois titulares.

Na rodada passada, Willian Oliveira e Lucas Esteves receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática. O volante foi advertido no início do segundo tempo por “cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor”, como consta na súmula da partida.

Já o lateral esquerdo foi punido pelo árbitro Luiz Flavio de Oliveira por “fazer gestos provocadores, debochados ou exaltados para provocar seu adversário”.

Vale destacar que, por causa da suspensão, Esteves teve uma marca importante adiada. Caso o defensor de 24 anos entrasse em campo diante do Corinthians, o Vitória se tornaria a equipe profissional pela qual ele mais atuou em sua carreira. Neste momento, a passagem pelo Leão está ‘empatada’ com o Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Até aqui, são 46 jogos com a camisa rubro-negra, com dois gols marcados e quatro assistências. Willian Oliveira, por sua vez, disputou 49 duelos pelo clube vermelho e preto, com seis gols e duas assistências.

Em contrapartida, há uma boa notícia para Thiago Carpini: o técnico terá as voltas do volante Léo Naldi e do atacante Gustavo Mosquito. Ambos cumpriram suspensão contra o Athletico-PR. No entanto, a tendência é de que apenas o ponta direita inicie entre os titulares.

Substitutos

Para a vaga de Lucas Esteves, o escolhido deve ser o lateral esquerdo Patric Calmon. Recuperado de um quadro de catapora e, posteriormente, uma pubalgia, o defensor treinou na última semana. Mas ele não entra em campo desde o início de agosto, pela 21ª rodada. Outra opção seria improvisar um lateral direito na função ou puxar Matheuzinho para a ala.

No entanto, a opção por recuar o meia obrigaria que o treinador do Vitória mantivesse o esquema com três zagueiros no Barradão e abdicasse do meio-campista em sua principal função no time. Dessa forma, a volta de PK tende a ser a escolha mais lógica.

Já em relação à ausência de Willian Oliveira, o provável substituto depende do esquema utilizado. Em caso de permanência da estratégia usada contra o Athletico-PR, Machado surge como alternativa para o camisa 29. No entanto, o volante Luan Santos aparece à frente na corrida em caso de volta à linha de quatro.