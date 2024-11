TIROU ONDA

Após vencer o Athletico-PR, Vitória faz piada com o “pacto” do rival: ‘Xô, Satanás’

Leão levou a melhor na Arena da Baixada e se afastou da zona de rebaixamento

Gabriel Rodrigues

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 14:53

Matheuzinho marcou um dos gols do Vitória sobre o Athletico-PR Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Não foi apenas dentro de campo que o Vitória “tirou onda” com o Athletico-PR. Depois de vencer o rival de virada por 2x1, na Ligga Arena, neste sábado (2), o Leão usou as redes sociais para brincar com um suposto pacto anunciado pelo Athletico na luta contra o rebaixamento. O clube baiano exibiu os gols da partida ao som de ‘Xô Satanás’, música da banda Asa de Águia.

Em outra publicação, o Vitória exibiu uma peça na qual aparece como “exorcista do pacto”.

ENTENDA

Em luta contra o rebaixamento, o Athletico-PR lançou nas redes sociais uma campanha macabra na qual exalta os seus feitos e afirma ter um “pacto” para permanecer na Série A. A peça usa uma suposta brincadeira da torcida rival em Curitiba, que diz que a equipe rubro-negra fez algum tipo de acordo com forças ocultas para conquistar os recentes títulos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Todo mundo já ouviu que nós temos um pacto. A verdade é que sim, nós temos.



Não com entidades sobrenaturais, mas com uma força que vem das arquibancadas.



A energia da nossa torcida sempre nos moveu, agora não será diferente.



6 jogos decisivos. O #PactoRubroNegro se fará… pic.twitter.com/gVCHQvbvAb — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 24, 2024

A partida na Arena da Baixada foi um confronto direto entre clubes que tentam escapar do rebaixamento. O triunfo por 2x1 fez o Vitória abrir quatro pontos do Z4 e recolocou o Athletico-PR entre os quatro últimos colocados. O Furacão ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o São Paulo, no Morumbi.