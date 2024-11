SUSPENSOS

Adversário do Vitória na próxima rodada, Corinthians perde dupla de laterais para jogo

Matheuzinho e Hugo receberam o terceiro cartão amarelo no triunfo diante do Palmeiras

Adversário do Vitória no próximo sábado (9), o Corinthians perdeu os laterais Matheuzinho e Hugo para o confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla está suspensa após receber o terceiro cartão amarelo durante o clássico contra o Palmeiras.