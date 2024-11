“GORDURA CONQUISTADA”

A seis jogos do fim, Vitória abre maior distância para o Z-4 desde o início da Série A

Clube rubro-negro passou 21 das 32 rodadas dentro da zona de rebaixamento

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 02:00

Após terceiro triunfo seguido, Vitória se aproxima da permanência e sonha com uma competição internacional Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

“A gente segue sabendo que a competição do Vitória é a permanência. Mantém o alerta ligado até chegar a pontuação que nos garante”. Foi assim que o técnico Thiago Carpini iniciou a entrevista coletiva após o Leão superar o Athletico-PR, no último sábado. Com 38 pontos e mais próximo de se garantir na Série A, o rubro-negro também se vê com a maior gordura para o Z4 desde o início do torneio.

Dos 32 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o clube passou 21 rodadas dentro da zona de rebaixamento, sendo 12 delas seguidas. Em 11 jornadas, foi o 17º colocado. Entre oscilações e momentos de respiro, os comandados de Carpini agora possuem quatro pontos de distância para o Furacão, primeira equipe a figurar na área da degola.

Entre as 11 rodadas em que o Vitória conseguiu ficar fora do Z4, a maior diferença até então havia sido registrada no início de julho, quando o time venceu o Criciúma e foi derrotado pelo Botafogo, pelas jornadas 15 e 16, respectivamente. Na época, o Leão estava a três pontos do Corinthians, então o 17º.

Além do período mencionado, o clube conseguiu abrir distância para a zona de rebaixamento em outras quatro rodadas. Foram dois pontos de diferença após a 10ª e a 12ª partida da competição, além de um ponto na 13ª e na 31ª. Em sete jornadas, a equipe baiana terminou fora do Z4, mas com a mesma pontuação de quem estava dentro.

Voos maiores

Além da maior diferença para o primeiro time na zona de rebaixamento, o torcedor do Vitória já começa a sonhar não apenas com a permanência, mas também com a Sul-Americana. Porém, para o técnico Thiago Carpini, é preciso manter os pés no chão.

“É um todo, compromisso dos atletas, nossa parte tática, execução desses atletas e compromisso coletivo. A gente não fala em Sul-Americana, mesmo porque os 38 pontos não nos garantem permanência. Vamos fazer um jogo muito difícil contra o Corinthians no Barradão”, avaliou.

De acordo com cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube baiano ainda precisa de sete pontos para chegar aos 45 e se livrar do rebaixamento. Com a pontuação ‘mágica’, o risco de queda para a segunda divisão é de 1%.

Mesmo Carpini se negando a considerar a competição internacional antes de definir a permanência, a UFMG considera o rubro-negro com 35,6% de chances de disputar a Sul-Americana em 2025. Caso o Leão termine com os 45 pontos, teria apenas 9% de oportunidade de fazer parte da competição. Importante citar que os cálculos variam de acordo com as rodadas. Há ainda a possibilidade de aumento no número de vagas. Para isso, o torcedor do Vitória terá que ficar de olho nas definições da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores.