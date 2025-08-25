APRESENTADO

João Paulo se coloca à disposição para estrear contra o Fluminense: 'Me considero pronto'

Novo goleiro do Esquadrão tem contrato de empréstimo junto ao Santos até junho de 2026

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:38

João Paulo foi apresentado oficialmente como novo goleiro do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia apresentou oficialmente o goleiro João Paulo, do Santos, na tarde desta segunda-feira (25). O atleta, de 30 anos, chega ao Esquadrão por empréstimo até junho de 2026. Durante a apresentação, o novo arqueiro tricolor comentou sobre o jogo com os pés, a pressão por resultados no clube e se dispôs a ajudar o clube na Copa do Brasil.

"Eu já vinha treinando já, há algum tempo, no Santos. Tive a oportunidade de jogar depois da minha lesão e hoje eu me considero pronto. Se o professor optar por mim na quinta-feira, eu estou pronto para poder fazer o meu melhor dia de campo", deu o recado. Na quinta-feira (28), o Tricolor recebe o Fluminense na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da competição nacional.

De acordo com o goleiro, a oportunidade de jogar foi o que motivou a sua saída de Santos para Salvador. Após sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles em 2024, o jogador perdeu espaço dentro da equipe paulista e viu Gabriel Brazão tomar a titularidade. "O Bahia é um clube que sabe onde quer chegar e, há algum tempo, eu já vinha criando essa ideia de procurar novos ares para eu poder voltar a jogar também e ter mais oportunidades, principalmente depois da minha lesão. Eu queria ter esse sentimento novamente de estar em campo, de estar jogando, de fazer o que eu sei fazer de melhor", disse.

Conheça novo goleiro do Bahia 1 de 6

João Paulo, que tem contrato com o Santos até dezembro de 2027, poderá atuar pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Fica fora apenas da Copa do Nordeste, onde as inscrições já foram encerradas. Ele deve ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes de poder estrear. Com uma opção de compra no contrato, o goleiro destacou o desejo de conquistar a torcida do Bahia e representar o time durante seu período em Salvador.

"Enquanto eu estiver dentro do contrato com o Bahia, eu vou fazer de tudo para poder ajudar o clube da maneira que for necessário, dentro de campo e fora de campo, assim como eu fiz no Santos. Graças a Deus eu saí do Santos de cabeça erguida, pelas portas da frente e com o respeito da torcida. E esse respeito que eu tenho, que eu conquistei com a torcida do Santos, espero que eu possa conquistar da torcida do Bahia também com muita entrega dentro de campo", disse.

Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, João Paulo iniciou sua trajetória no Sete de Dourados-MS. Passou ainda por clubes como Grêmio e Grêmio Sãocarlense-SP até chegar ao Santos, em 2011, onde conquistou a Copa Rio-São Paulo de Futebol Júnior em 2013 e 2014. Ele começou a ser relacionado para partidas da equipe principal em 2013, mas só fez sua estreia em 2017. Desde então, acumulou 232 jogos com a camisa do Peixe, o único clube que havia defendido profissionalmente até agora.

A contratação ocorre em um momento de instabilidade no gol do Bahia, após sucessivas falhas dos goleiros tricolores - além de Marcos Felipe, Ronaldo também teve partidas marcadas por erros. O Bahia ainda conta com o veterano Danilo Fernandes entre as opções para o gol. Já Marcos Felipe foi emprestado para time turco Eyüpspor.

Apesar do momento de instabilidade na posição, João Paulo valorizou os companheiros de equipe, mas pontuou a falta de confiança como um aspecto a melhorar. "A pressão pelo momento dos outros goleiros eu não posso falar, porque eu cheguei agora para trabalhar com eles. Uma semana e um pouco e eu vi realmente que são goleiros que têm muita qualidade, só que faltava um pouco de confiança. Nos últimos jogos, o Ronaldo conseguiu ir bem e ajudar o Bahia a conquistar os triunfos", respondeu.

