Bahia perde para o São Paulo e se distancia do G4

Yan Inácio
Publicado em 25 de outubro de 2025 às 23:41
O Bahia perdeu para o São Paulo por 2 a 0 no Morumbis e amargou sua quinta derrota seguida fora de casa no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 30ª rodada, foi decidida no primeiro tempo. Bobadilla e Lucas marcaram para o São Paulo contra o tricolor baiano.
Sem Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Erick Pulga, que estão se recuperando de lesões e Ruan Pablo, convocado para o Mundial Sub-17, o time de Rogério Ceni assistiu o tricolor paulista dominar as ações durante o primeiro tempo e não conseguiu balançar as redes na segunda etapa.
Com o resultado, o Bahia se mantém na quinta posição com 49 pontos e pode perder mais uma posição caso o Botafogo ganhe do Santos no domingo. Agora, o Bahia agora terá oito dias de descanso antes de voltar a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova. A partida, válida pela 31ª rodada da Série A, ocorre no próximo domingo (2), a partir das 16h.
O primeiro gol do São Paulo no Morumbis saiu logo aos 6 minutos. Luciano bateu no ângulo direito de Ronaldo após receber passe de Maik. O Bahia até criou chances, mas logo após Jean Lucas perder uma oportunidade clara na frente de Rafael, o São marcou o segundo com Bobadilla, aos 40 minutos da primeira etapa.
No segundo tempo, o Esquadrão até tentou reagir, mas não foi eficiente nas ações. O time de Rogério Ceni assistiu ao tricolor paulista dominar as ações, com mais posse de bola e diversas chances criadas em contra-ataques com defesas do goleiro Ronaldo.
Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão
São Paulo 2 x 0 Bahia– 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia e Enzo Díaz; Lucas Moura e Luciano.
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Tiago e Willian José.
Local: Morumbis, em São Paulo