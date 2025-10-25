Acesse sua conta
Bahia perde para o São Paulo e se distancia do G4

Bobadilla e Lucas marcaram os gols da partida no primeiro tempo

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 23:41

Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Crédito: Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

O Bahia perdeu para o São Paulo por 2 a 0 no Morumbis e amargou sua quinta derrota seguida fora de casa no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 30ª rodada, foi decidida no primeiro tempo. Bobadilla e Lucas marcaram para o São Paulo contra o tricolor baiano.

Sem Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Erick Pulga, que estão se recuperando de lesões e Ruan Pablo, convocado para o Mundial Sub-17, o time de Rogério Ceni assistiu o tricolor paulista dominar as ações durante o primeiro tempo e não conseguiu balançar as redes na segunda etapa.

Com o resultado, o Bahia se mantém na quinta posição com 49 pontos e pode perder mais uma posição caso o Botafogo ganhe do Santos no domingo. Agora, o Bahia agora terá oito dias de descanso antes de voltar a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova. A partida, válida pela 31ª rodada da Série A, ocorre no próximo domingo (2), a partir das 16h.

O jogo

O primeiro gol do São Paulo no Morumbis saiu logo aos 6 minutos. Luciano bateu no ângulo direito de Ronaldo após receber passe de Maik. O Bahia até criou chances, mas logo após Jean Lucas perder uma oportunidade clara na frente de Rafael, o São marcou o segundo com Bobadilla, aos 40 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, o Esquadrão até tentou reagir, mas não foi eficiente nas ações. O time de Rogério Ceni assistiu ao tricolor paulista dominar as ações, com mais posse de bola e diversas chances criadas em contra-ataques com defesas do goleiro Ronaldo.

Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão

Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
1 de 5
Bahia x São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2 x 0 Bahia– 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia e Enzo Díaz; Lucas Moura e Luciano.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Tiago e Willian José.

Local: Morumbis, em São Paulo

