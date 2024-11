DIAS E HORÁRIOS

CBF detalha mais três jogos de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro; veja

Dupla Ba-Vi encara a reta final da Série A do Brasileirão

A CBF divulgou a tabela detalhada de mais três jogos de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro. Até então, a entidade havia divulgado apenas as partidas até a 33ª rodada.

Na 34ª rodada, o Bahia enfrentará o Palmeiras, no dia 20 de novembro, às 20h, na Fonte Nova. Na sequência, o Esquadrão recebe o Athletico-PR, também na Fonte, no domingo, 24 de novembro, às 16h. O terceiro jogo, válido pela 36ª rodada, será contra o Cuiabá, no dia 30 de novembro, um sábado, às 19h30, na Arena Pantanal.