CONQUISTA

Contra o Corinthians, Lucas Arcanjo vai se tornar quarto goleiro com mais jogos pelo Vitória

Caso entre em campo contra a equipe paulista, o jogador rubro-negro vai completar 171 partidas disputadas pelo clube

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 16:49

Lucas Arcanjo pode se tornar o 4º goleiro com mais jogos pelo Vitória neste sábado (9) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A ‘Fábrica de Talentos’ do Vitória já produziu diversos jogadores para brilharem dentro ou fora do clube baiano. No entanto, o que mais sai na esteira de produção rubro-negra são goleiros de destaque. No atual elenco, Lucas Arcanjo é mais um exemplo dessa leva e deve alcançar uma importante marca neste sábado (9), quando o Leão enfrenta o Corinthians no Barradão.

Caso entre em campo contra a equipe paulista, Arcanjo vai completar 171 partidas com a camisa do Vitória. O número de jogos vai credenciar o jogador como o quarto goleiro com mais jogos realizados pelo clube, superando o colombiano Viáfara, que disputou 170 partidas.

Lucas Arcanjo reconheceu a importância da marca a ser conquistada e mirou a continuidade no clube. “Para mim é muito importante essa marca por ter vindo das divisões de base. É uma história que está continuando aqui no Vitória e que pretendo que continue por muitos anos ainda”, declarou.

De acordo com o levantamento realizado por Ubiratan Brito e divulgado pelo Vitória, o goleiro com mais jogos disputados é Borges, com 293 entre os anos de 1982 a 95. Em segundo lugar aparece Aguinaldo com 186 entre 71 e 73 e, em seguida, Gelson com 180 jogos com a camisa do Leão, entre 77 e 81.

Estar à caminho do pódio dentro da posição reflete o amadurecimento desde que chegou ao time baiano. Entre fases boas e momentos de crítica, o tempo como profissional fez o goleiro entender os questionamentos e continuar trabalhando. “Vai vir [as críticas]. É normal, a gente tá em um trabalho que acontecem essas cobranças e estamos preparados quando o clube precisar para ajudar”, refletiu.

Das 32 rodadas travadas pelo rubro-negro no Campeonato Brasileiro, Lucas Arcanjo só não pôde ajudar o time diante do Juventude, na 27ª rodada, quando cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. São 44 jogos feitos pelo goleiro dos 55 do Leão na temporada, com 17 vitórias, 6 empates e 21 derrotas.

Isso sem contar as defesas que ajudaram o time. Para Lucas, travar o chute de Marcelo foi a defesa mais marcante na competição. A partida contra o Fluminense, pelo primeiro turno da competição.

A presença constante do jogador entre os titulares o credencia para comentar sobre os altos e baixos da defesa rubro-negra na Série A. Do primeiro turno com a pior defesa a uma das oito melhores no returno, a chegada de novas peças e a solidificação do entrosamento entre as peças foram atribuídas como causas da melhora no setor.

“Jogo a jogo vamos nos conhecendo mais. Chegaram as peças que foram fundamentais para nos ajudar e [também há] a questão do entrosamento. Os números estão aí, estamos entre as melhores defesas do returno. Vamos continuar nessa pegada que está terminando a competição e temos que estar nesse bolo ainda”, disse.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Lucas Arcanjo:

Presença em massa da torcida

"Eu estou aqui há 10 anos. Então, eu já estou acostumado com a torcida do Vitória apoiando a gente desde as piores fases. Não foi diferente na Série C. É muito importante para a gente no campo estar indo para jogos importantes, chegar em casa e ter esse apoio do torcedor"

Conviver com as críticas

"Estou alí para dar o meu melhor. Desde os treinamentos, eu dou o meu máximo e vai de cada um para adquirir essa confiança. Tenho a confiança da minha equipe, dos meus companheiros, do treinador e a torcida pode esperar isso de Lucas. Cada um vai ter seu tempo para confiar, mas eu tô aqui para dar o meu melhor sempre em prol do Vitória"

Sul-Americana