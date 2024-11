NOVO TABU PELA FRENTE

Vitória mais perde do que ganha do Corinthians no Barradão; jejum em casa dura oito anos

Maior revés do Leão ocorreu durante o Brasileirão de 1980, quando o rubro-negro foi goleado por 6x2 dentro de casa

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 02:00

Vitória tem apenas seis triunfos na história contra o Corinthians, cinco no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

São quatro jogos e três triunfos seguidos do Vitória desde o último revés no Campeonato Brasileiro. O rendimento ao longo desses 38 dias dá margem para o torcedor esperar mais um resultado positivo neste sábado, quando o Leão encara o Corinthians, no Barradão, às 16h30. No entanto, será preciso quebrar um tabu diante do rival paulista.

O retrospecto do confronto aponta um jejum de oito anos do rubro-negro sem ganhar do Timão em Salvador. Com o time vermelho e preto como mandante, foram disputados 19 jogos entre as equipes, com cinco triunfos do Vitória, oito empates e seis resultados positivos do Corinthians.

A última vez que o clube baiano venceu os paulistas em casa foi em 2016, na segunda rodada do torneio nacional. Na ocasião, os anfitriões ganharam por 3x2, com gols de Leandro Domingues, Marinho e Kieza.

“O Leão rugiu mais alto. Não se intimidou ao encarar o Corinthians, atual campeão brasileiro, e mostrou quem manda no Barradão. (...) O Corinthians pode até ser um time de tradição, ostentar a marca de atual campeão brasileiro e ter seis títulos brasileiros, mas vale o ditado. É bom, mas não é dois”, disse o CORREIO à época.

Desde esse confronto, aconteceram apenas mais três partidas em território baiano, com dois empates e uma derrota para o rubro-negro.

Dá para melhorar

No retrospecto geral do duelo, o Corinthians tem uma larga vantagem em relação ao Vitória. Em 44 jogos travados entre as duas equipes desde o Brasileirão de 1972, o Leão ganhou apenas seis vezes, contra 25 triunfos paulistas. Outros 13 embates terminaram empatados.

Das seis oportunidades em que os torcedores rubro-negros conseguiram comemorar, somente uma delas veio com o clube baiano como visitante.

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, o Vitória ganhou por 1x0, com gol do atacante colombiano Santiago Tréllez. Na época, o Corinthians era o líder da Série A, mas sofreu o sabor amargo da derrota após 34 jogos de invencibilidade. Vale lembrar que o Timão foi o campeão daquela edição.

Também naquele Brasileirão, o Leão passou por um momento parecido com a fase atual. O primeiro turno acabou com o rubro-negro em 18º, dentro da zona de rebaixamento. No returno, porém, o time vermelho e preto conseguiu melhorar o desempenho e finalizou o campeonato fora do Z4, na 16ª colocação.