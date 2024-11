MENOS UM

Após laterais, Corinthians perde mais um titular para jogo contra o Vitória

Zagueiro André Ramalho foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau dois na coxa direita

Após o Corinthians perder os dois laterais titulares para a partida contra o Vitória, o clube paulista vai ter uma nova baixa para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro André Ramalho foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau dois na coxa direita e só volta após a paralisação para a Data-Fifa. De acordo com o clube paulista, o defensor já começou o tratamento e o tempo médio de recuperação deste tipo de lesão é de três semanas.

André Ramalho se machucou ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras. O defensor atuou alguns minutos com dor e acabou substituído no intervalo. Além dele, o Corinthians não conta com o zagueiro Cacá, que também se recupera de lesão. Com isso, a tendência é de que a linha defensiva tenha Gustavo Henrique e Félix Torres como dupla de zaga.