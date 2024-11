COM UMA MÃO NA TAÇA

Bahia vence o Vitória e abre vantagem na final do Baianão feminino

Mulheres de Aço precisam de um empate no jogo da volta para faturar o penta

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 17:01

Bahia venceu clássico contra o Vitória e está em vantagem na final do Baiano feminino Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia abriu vantagem na disputa pelo título de campeão baiano feminino. Nesta quarta-feira (6), as Mulheres de Aço venceram o clássico contra o Vitória por 1x0, no primeiro jogo da decisão do estadual. O duelo foi disputado no estádio Reitor Edgard Santos, em Simões Filho, com mando de campo do rubro-negro.

O triunfo tricolor foi construído ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Ary cruzou da direita e Ellen, livre de marcação, pegou de primeira para abrir o placar. O Vitória teve chance de deixar tudo igual na reta final. Em cobrança de falta, Pipoca parou no travessão. Depois, Maranhão tentou encobrir a goleira Yanne, mas também ficou no quase.

No segundo tempo, o Bahia fez um jogo mais consistente e viu a goleira Ingrid, do Vitória, crescer, nos chutes de Ary e Larissa. Luana ainda acertou o travessão em cobrança olímpica de escanteio. Sem poder de reação, as Leoas sofreram a derrota no primeiro embate e terão que reagir no próximo encontro.

A partida de volta será no dia 16 de novembro, um sábado, às 15h, no estádio de Pituaçu, mando de campo do tricolor. Para ficar com o título, o Bahia precisa apenas apenas de um empate. Já o Vitória, terá que vencer por dois gols de diferença para desbancar as rivais e ficar com a taça, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

Se faturar o título, o Bahia conquistará o pentacampeonato estadual. O tricolor foi campeão em 2019, 2021, 2022 e 2023. Em 2020, o torneio não foi disputado por conta da pandemia do coronavírus.