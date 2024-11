'MUDANÇA DE PALCO'

Show de Forfun é adiado e Botafogo vai mandar jogo contra o Vitória no Nilton Santos

Confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão está marcado para o dia 23 de novembro, a partir das 19h30

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 16:50

Vitória e Botafogo já se enfrentaram no estádio em 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O jogo entre Vitória e Botafogo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai acontecer no Estádio Nilton Santos, no dia 23 de novembro. Um show da banda Forfun estava marcado para a praça esportiva no mesmo dia do confronto, mas a direção alvinegra conseguiu adiar a apresentação.

O Botafogo entrou em contato com a produtora do show e fez um pedido para que a partida fosse realizada no estádio. A produtora do show acatou o pedido do clube carioca pela falta de alternativas e com as questões de calendário. A informação foi divulgada pelo ge. A nova data da apresentação será anunciada em breve.

A cúpula liderada pelo norte-americano John Textor considera inegociável atuar no Nilton Santos durante o final de temporada na busca pelo título brasileiro. O Botafogo é o atual líder da Série A, com 67 pontos conquistados. Na segunda colocação, o Palmeiras aparece com 61.

Em 2024, as duas equipes já se enfrentaram no estádio carioca. A ocasião ocorreu em maio, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo tendo chances de balançar as redes da equipe alvinegra, o Leão foi envolvido pelo adversário e saiu de campo derrotado por 1x0. Eduardo marcou o gol do Botafogo.

Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada de mais três jogos do Vitória no Campeonato Brasileiro. Até então, a entidade havia divulgado apenas as partidas até a 33ª rodada.

33ª rodada

09/11 (sábado) - Vitória x Corinthians (16h30)

34ª rodada

20/11 (quarta-feira) - Criciúma x Vitória (16h30)

35ª rodada

23/11 (sábado) - Botafogo x Vitória (19h30)

36ª rodada