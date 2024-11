DE OLHO NO TIMÃO

Vitória testa substitutos de suspensos em preparação para o Corinthians

Lucas Esteves e Willian Oliveira receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam contra o clube paulista

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 19:14

Filipe Machado é um dos cotados para assumir a vaga na dupla de volantes do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Restam poucos dias para o Vitória enfrentar o Corinthians pela 33ª rodada da Série A e o técnico Thiago Carpini usou o treinamento desta quarta-feira (6) para testar os substitutos do lateral Lucas Esteves e do volante Willian Oliveira. Os jogadores estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo diante do Athletico-PR, no último final de semana.

O elenco do clube iniciou o treinamento no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura com ativação pré-treino na academia e aquecimento com exercícios físicos sob comando de um preparador do Leão. Em campo, Carpini liderou os trabalhos técnicos e táticos.

O destaque do dia ficou para o primeiro tático da semana usando toda a extensão do campo. Thiago Carpini treinou diversas situações de jogo e testou os possíveis substitutos do lateral Lucas Esteves e do volante Willian Oliveira. Para a vaga na defesa, a tendência é de que PK seja o escolhido. No entanto, ainda há dúvidas pelo tempo afastado dos gramados. O lateral não joga desde o dia 3 de agosto.

Em relação à função ocupada por Willian Oliveira, o comandante rubro-negro tem três opções para fazer dupla com Ricardo Ryller. São eles: Luan Santos, Filipe Machado e Léo Naldi, que volta de suspensão contra o Furacão. Desses, é Luan quem está à frente na corrida pela titularidade.