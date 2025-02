TIMBU REFORÇADO

Ex-Vitória deixa Goiás e acerta retorno a time após três anos

Atacante Vinícius assinou o novo contrato com o Náutico até 2027

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 19:41

Vinícius acertou o seu retorno ao Náutico em 2025 Crédito: Felipe Oliveira/ EC Vitória

O ex-jogador do Vitória Vinícius retornou para o Náutico, time em que teve a melhor temporada de sua carreira. Três anos após deixar o clube, o atacante assinou um novo contrato com o Timbu até 2027, após assinar rescisão com o Goiás nesta quarta-feira (19).>

Vinícius jogou no Náutico nas temporadas 2020 e 2021, onde se destacou com 14 gols marcados e 12 assistências em 57 partidas. O jogador chegou a assinar pré-contrato com o Bahia, mas nunca vestiu a camisa do Esquadrão e foi emprestado ao Goiás, onde foi um dos principais jogadores durante 2022 e 2023, com 90 partidas, 13 gols e 18 assistências.>