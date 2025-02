NO CAMPEONATO PAULISTA

Goleiro sofre racismo da própria torcida e equipe abandona jogo

Portuguesa Santista se retirou do gramado após ofensas a Tom Cristian

A Portuguesa Santista se retirou do gramado durante o jogo contra o São José, pelo Campeonato Paulista da Série A2, após o goleiro Tom Cristian ser vítima de racismo da própria torcida. O lamentável episódio aconteceu na última quinta-feira (20), no estádio Ulrico Mursa.>

A Briosa tinha acabado de sofrer o terceiro gol no jogo, aos 30 minutos da segunda etapa, quando Tom chamou atenção do árbitro da partida e relatou ter ouvido ofensas racistas. Ele pediu para o juiz interromper a partida e a polícia intercedeu. Alguns atletas da equipe tentaram conversar com os torcedores, mas foram recebidos com hostilidade. Alguns chegaram a atirar objetos nos jogadores.>