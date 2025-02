MODERNO

Conheça o estádio de R$ 3,9 bilhões de clube da Premier League

O Everton investiu na nova estrutura de sua arena, que conta até com espaço personalizado em referência aos torcedores

As novas instalações do Everton foram apresentadas em imagens divulgadas pelo clube, com cabines para entrevista, teatro para coletivas de imprensa, piscina para recuperação dos jogadores e muito mais. Além disso, o local conta com o Everton Way, projeto de personalização do estádio que instalará 36 mil pedras de granito com gravações em referência aos torcedores em cada uma delas.>