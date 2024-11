CAMPEONATO INGLÊS

Árbitro da Premier League é suspenso após xingar Klopp e Liverpool

David Coote chamou Klopp de idiota e arrogante

“Além de ter me criticado quando eu os apitava contra o Burnley no lockdown, então ele (Klopp) me acusou de mentir e então me criticou. Não tenho interesse em falar com alguém que é arrogante pra caramba. Então eu faço o meu melhor para não falar com ele (...) Meu Deus, Jürgen idiota, me f**e”, comenta o juiz no vídeo.