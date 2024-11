FUTEBOL FEMININO

Ex-capitã da seleção da Inglaterra choca fãs ao revelar quanto recebia na Premier League: 'Salário de fome'

Steph Houghton diz que acumulava funções para aumentar a renda

Ex-jogadora e capitã da seleção inglesa feminina, Steph Houghton revelou quanto recebia quando jogava na Premier League, e chocou os fãs pelo baixo valor na comparação com os salários astronômicos recebidos pelos atletas no futebol masculino.

De acordo com Houghton, quando defendia o gigante Arsenal, o seu rendimento anual era de 4 mil libras por ano (cerca de R$ 30 mil). Por mês, o salário da jogadora era de R$ 2,5 mil.

“O Arsenal era o melhor clube da Inglaterra e esse era o nível deles. O dinheiro nunca foi realmente um motivador para mim. Era apenas sobre jogar pelo Arsenal e ganhar troféus, mas quando você conhece pessoas que têm muito mais conhecimento sobre o que você deveria ganhar, aí você pensa: ‘Certo, as coisas precisam mudar’”, disse a ex-jogadora durante entrevista ao jornal The Guardian.

Steph Houghton jogou profissionalmente entre 2002 e 2024. Ela decidiu se aposentar após a passagem pelo Manchester City. Revelada pelo Sunderland, a jogadora fez a maior parte da carreira no Arsenal e também integrou a seleção inglesa.

A ex-jogadora contou ainda que entre 2010 e 2013 precisou acumular funções no Arsenal para aumentar a renda. Além de atleta, ela atuava como técnica e embaixadora do clube, o que elevava os rendimentos para 9 mil libras por ano (cerca de R$ 69 mil). Houghton lançou um livro para contar as suas histórias.