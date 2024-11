FUTEBOL

Brasileiro recebe terceiro maior salário da Premier League; veja valores

Casemiro, do Manchester United, só fica atrás de De Bruyne e Haaland no ranking

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 15:21

Casemiro em ação pelo Manchester United Crédito: Manchester United/Divulgação

O brasileiro Casemiro, do Manchester United, recebe o terceiro maior salário entre os jogadores da Premier League 2024/25. É o que aponta um ranking postado pelo site Spotrac. De acordo com a publicação, o volante ganha anualmente 18,2 milhões de libras, aproximadamente R$ 135,3 milhões. Ele divide a posição com o atacante Salah, do Liverpool.

A dupla fica atrás apenas do meia Kevin de Bruyne e do centroavante Erling Haaland, ambos do Manchester City. O belga é o líder da lista, com um salário de 20,8 milhões de libras, o equivalente a R$ 154,7 milhões. Já o norueguês ganha 19,5 milhões de libras por ano, ou cerca de R$ 145 milhões. O City, aliás, é quem mais tem representantes entre os 10 maiores salários, com quatro atletas.

Outro brasileiro que faz parte do top 10 é o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal. Segundo o ranking, ele recebe do clube de Londres 13,78 milhões de libras (R$ 102,4 milhões). Ampliando para os 100 mais bem pagos, o primeiro atleta no levantamento que não pertence ao chamado 'Big Six' - grupo formado por Arsenal, Chelsea, Manchester City, United, Liverpool e Tottenham - é outro brasileiro: Bruno Guimarães, do Newcastle. Ele aparece em 44º lugar, com 8,32 milhões de libras (R$ 61,8 milhões).

Ainda de acordo com o levantamento, dos 100 jogadores mais bem pagos da lista, a maioria é meio-campista: 39. Dos outros 61 integrantes do ranking, oito são goleiros, 28 são defensores e os últimos 25, atacantes.

Top 10 maiores salários da Premier League*:

De Bruyne (Manchester City) - 20,8 milhões de libras Haaland (Manchester City) - 19,5 milhões de libras Casemiro (Manchester United) - 18,2 milhões de libras Salah (Liverpool) - 18,2 milhões de libras Sterling (Chelsea) - 16,9 milhões de libras Bernardo Silva (Manchester City) - 15,6 milhões de libras Grealish (Manchester City) - 15,6 milhões de libras Rashford (Manchester United) - 15,6 milhões de libras Havertz (Arsenal) - 14,56 milhões de libras Gabriel Jesus (Arsenal) - 13,78 milhões de libras