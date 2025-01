MULTIBALL

Paulistão copia estratégia da Premier League para ter mais tempo de bola rolando

O sistema multiball repõe bolas de maneira mais rápida, e muda a função dos gandulas

Marina Branco

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 14:17

Bola de futebol Crédito: Pixabay

O Paulistão começará 2025 com algumas mudanças, e uma delas é uma cópia da Premier League. A novidade no campeonato é a técnica do multiball, um método de reposição de bola que garante que os jogos passem mais tempo com a bola rolando, e os jogadores esperem menos por uma bola nova quando alguma for isolada.

A decisão foi divulgada nesta semana pela Federação Paulista de Futebol, e adotará o novo sistema que consiste em 16 bolas posicionadas em cones ao redor do gramado. Caso uma bola saia, o jogador deve simplesmente pegar uma nova no suporte mais próximo.

Com isso, o papel dos gandulas é alterado, e passa a ser repôr as bolas nos suportes quando forem usadas por algum atleta. Além do estadual paulista, o sistema também é usado pela Premier League e Bundesliga, torneios inglês e alemão, respectivamente.

Um dos dirigentes que comentaram a mudança foi Mauro Silva, vice-presidente da FPF. Para ele, o novo sistema trará agilidade para o campeonato: "A gente teve uma reunião com o pessoal da área técnica. Aliás, o sucesso do Paulistão é essa construção coletiva, participativa dos clubes. Ouvimos todo mundo, e construímos a competição juntos. A preocupação nesse Conselho Técnico era aumentar a qualidade do espetáculo, aumentar o tempo de bola rolando".

"Apresentamos uma sugestão aos clubes, o multiball, que é utilizado na Inglaterra, na Alemanha e na Série A do futebol italiano. São aqueles suportes que ficam com as bolas. O jogador pega a bola e tem velocidade na reposição, aumenta a intensidade do jogo. Conversamos com jogadores da Premier League e do futebol alemão, todos deram depoimentos favoráveis. Você ganha agilidade na reposição. É uma mudança muito boa, aprovada por unanimidade", completou.