VALE TUDO

Cauã Reymond também pede dublê para cenas com Bella Campos em novela

Segundo coluna, ator resolveu seguir exemplo da colega, em meio a conflito

Uma sequência da novela Vale Tudo prevista para ser gravada na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, tem mobilizado a equipe de produção não apenas por razões técnicas, mas também pela necessidade de administrar a relação delicada entre os protagonistas Bella Campos e Cauã Reymond. Após a atriz ter solicitado anteriormente a presença de um dublê para evitar gravações diretas com o ator, agora foi Reymond quem requisitou uma substituta para atuar nas cenas em que contracena com a personagem Maria de Fátima, interpretada por Bella. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, no portal IG.>