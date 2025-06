SÁUDE

Segurar espirro pode causar hemorragia nos olhos, surdez e, em casos raros, um AVC

Otorrinolaringologista detalha possíveis consequência do hábito

Para evitar constrangimento ou não chamar atenção, muita gente já tentou segurar um espirro. Mas, essa prática tão comum é considerada arriscada por especialistas, já que pode trazer sérias consequências para a saúde do corpo. Embora pareça exagero, prender, ou como alguns chamam, engolir um espirro, tem um potencial de causar problemas graves, como hemorragias oculares e até, em casos raros, um acidente vascular cerebral (AVC).>

O médico otorrinolaringologista Ivan Ribeiro detalhou as possíveis consequências ao CORREIO. “Segurar espirros pode causar lesões nos vasos sanguíneos, principalmente nos olhos, nariz e ouvidos, devido ao aumento abrupto da pressão interna”, explica o especialista do corpo clínico do Inooa. “Essa pressão aumentada pode levar a hemorragia ocular, sangramento nasal e, em casos extremos, romper o tímpano, levando a perda auditiva”, detalha. >