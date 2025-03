ENTENDA

Tomar dipirona faz você sentir fedor na água? Médicos explicam queixa de internautas

Uma queixa inusitada circunda um dos medicamentos mais comuns no país

Sempre na lista dos medicamentos mais vendidos no país, a dipirona é um dos remédios mais recomendados para tratar dor e febre. Mesmo com o seu uso sendo seguro de acordo com especialistas, uma queixa em comum pode ser encontrada ao fazer uma pesquisa rápida na internet: tomar dipirona e sentir um cheiro forte e desagradável na água. >