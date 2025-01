NOVA ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA

Dany Bananinha conta por que dirige com um boneco inflável ao lado no trânsito do Rio

Modelo comprou um boneco que simula ser um homem no banco do carona enquanto dirige

Elis Freire

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 15:01

Dany Bananinha Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Dany Bananinha viralizou ao revelar o seu novo companheiro de trânsito: um boneco inflável. A modelo e hoje assistente de produção de Luciano Huck no Domingão contou que dirige com um boneco ao lado como uma estratégia de segurança no trânsito do Rio de Janeiro.

O boneco, que tem até nome; Gilson, é utilizado por ela principalmente quando está com a filha, Lara, de 4 anos, para que os demais não pensem que está sozinha com a pequena. Segundo ela, o boneco inflável masculino a deixa mais segura para dirigir na capital carioca.

"Ando com meu segurança, o Gilson (risos). Quando não estou no carro, ele nem aparece, ele é inflável. A intenção é não ver uma mulher dirigindo sozinha, e ajuda muito. Me sinto muito mais segura, principalmente quando estou com a Lara. Já aconteceram várias situações de motos passarem por mim, olharem para trás, e verem que não é uma mulher sozinha", explicou em entrevista à Revista Quem.

Para Dany, uma figura masculina no automóvel muda completamente a percepção dos outros motoristas. "Sempre ando muito prevenida, e meus amigos até me chamam de maluca, mas concordam comigo (risos). Está muito perigoso dirigir no Rio de Janeiro, e temos que pensar em todas as estratégias para nos proteger. E essa foi a maneira que pensei, estar com o Gilson do meu lado", disse a modelo de 28 anos.

"Mesmo quem tem carro blindado, que não é o meu caso, é um movimento que a mulher terá ali do lado. E mesmo com o carro blindado, às vezes o bandido vem e vê uma mulher sozinha. Ela acaba correndo um risco (maior). Ter um boneco do lado é muito melhor do que estar sozinha para as mulheres", recomendou ainda a coordenadora de palco do Domingão.