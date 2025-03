HOJE TEM BALACOBACO

'O trio é pequeno, mas o amor é grande': BaianaSystem dá o play na última apresentação de Carnaval

Banda comanda pipoca no Circuito Osmar neste sábado (1º)

Na última exibição no Carnaval de Salvador deste ano, a banda Baiana System deu play no repertório de sucessos por volta das 16h50, após quase duas horas de atraso. Russo Passapusso, comandante do Navio Pirata, abriu a apresentação pedindo proteção e convocando o público. "O trio é pequeno, mas o amor é grande. Vamos juntos", pediu o cantor >