CARNAVAL

Lázaro Ramos se disfarça de 'tigrinho' e curte Carnaval no meio da pipoca de Ivete Sangalo

Ator estava usando uma máscara

Gente como a gente, o ator Lázaro Ramos curtiu o Carnaval de Salvador no meio do povo. Para aproveitar de forma mais segura e confortável, ele usou um pequeno disfarce: uma máscara de tigrinho, que está em alta por causa da música Resenha do Arrocha, de J. Eskine.>