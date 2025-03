MISTURA DE RITMOS

Com remix de Baianá, Alok inicia desfile sem cordas no circuito Barra-Ondina

DJ desfila no Carnaval de Salvador pelo sexto ano

A pipoca do Alok no circuito Dodô (Barra-Ondina) já conquistou um público fiel. Neste ano, o DJ arrasta uma multidão na sexta edição da folia eletrônica sem cordas. Ao som do remix de Baianá, canção de Barbatuques, os foliões iniciaram o percurso no Farol da Barra, às 19h37, com um atraso de 37 minutos. >