PIPOCA DO ALOK

Pétalas cenográficas e painéis de LED: trio de Alok mistura natureza e tecnologia

DJ desfila pelo sexto ano com trio elétrico sem cordas em Salvador

Uma das atrações mais aguardas no circuito Dodô (Barra-Ondina), Alok desfila pelo Carnaval de Salvador pelo sexto ano. Em 2025, o artista mistura natureza e tecnologia nos adornos do trio, com o mote 'Liberte o Seu Melhor'. >

O trio sai às 19h. O set list da folia foi preparado especialmente com remixes de clássicos do Axé Music, que celebra 40 anos de história em 2025. >

"Eu faço os remixes para os outros cantarem. Acho que o ponto é sempre entender o lugar onde estou e adaptar a questão regional. Porque o set que faço no trio é diferente do set que vou fazer amanhã, depois de amanhã, cada lugar tem suas questões regionais. Não só no Brasil, mas no mundo também rola muito isso. Então, aqui é o set que faço para esse momento", fala Alok.>