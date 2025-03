ENERGIA DE AMOR

Ivete para trio no Carnaval de Salvador para folião pedir namorada em casamento; veja vídeo

Cantora ficou eufórica com a cena

O amor está no ar - e no chão do circuito Dodô (Barra-Ondina). Neste sábado (1º), um folião aproveitou a passagem do trio de Ivete Sangalo para pedir a namorada em casamento. >