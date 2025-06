MUNDIAL CLUBES

PSG x Inter Miami: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelas oitavas do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), às 17h

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de junho de 2025 às 13:00

PSG X Inter Miami Crédito: Divulgação/Fifa

PSG e Inter Miami se enfrentam neste domingo (29 de junho), às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir PSG x Inter Miami ao vivo

A partida entre PSG e Inter Miami terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV. >

PSG

O Paris Saint-Germain avançou como líder do Grupo B, com seis pontos. A equipe de Luis Enrique venceu o Atlético de Madrid na estreia, perdeu para o Botafogo na segunda rodada e garantiu a classificação com vitória sobre o Seattle Sounders. O clube francês busca seu primeiro título mundial. >

Inter Miami

Comandado por Javier Mascherano, o Inter Miami terminou na segunda colocação do Grupo A, com cinco pontos. A equipe empatou com Palmeiras e Al Ahly, venceu o Porto e quase terminou na liderança. O duelo marca o reencontro de Lionel Messi com seu ex-clube, o PSG. >

Prováveis escalações de PSG x Inter Miami

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves e Vitinha; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Mayulu/Dembélé) e Doué. Técnico: Luis Enrique>

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Avilés, Falcón e Allen; Busquets, Redondo, Segovia e Allende; Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano

>

Ficha do Jogo

Jogo: PSG x Inter Miami >

Campeonato: Mundial de Clubes da Fifa 2025>

Rodada: Oitavas de final>

Data: Domingo, 29 de junho de 2025>

Horário: 13h (de Brasília)>

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - EUA>