O PAI TÁ ON

Neymar curte Carnaval na Sapucaí acompanhado de 'novos parças'

Camisa 10 apareceu na folia carioca com Bruna Biancardi e trio de jogadores do Santos

Neymar não ficou de fora do Carnaval. O atacante marcou presença na segunda noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na madrugada de terça-feira (4). Ele esteve na Marquês de Sapucaí acompanhado de Bruna Biancardi e 'novos parças', incluindo um trio de jogadores do Santos: o zagueiro João Basso, o volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo. >