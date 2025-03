FICA LIVRE EM JULHO

Agente de Neymar diz que craque voltaria 'com prazer' ao Barcelona: 'Não deveria ter saído'

André Cury comentou possível retorno do atleta ao futebol europeu

Agente de Neymar e de outros craques do futebol brasileiro, André Cury comentou, em entrevista à rádio RAC 1, da Espanha, sobre um potencial retorno do craque para o Barcelona, onde atuou de 2013 a 2017 e fez história ao lado de Lionel Messi, Luis Suárez e cia. O jogador tentou voltar ao clube antes de trocar o PSG pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas, segundo a imprensa espanhola, o técnico Xavi não era favorável. >

"Neymar estará em julho como 'agente livre' e está se recuperando sua forma no Brasil. Ele sabe que nunca deveria ter saído. Se tiver alguma possibilidade de retornar ao Barcelona, voltará com muito prazer", disse Cury.>

O "Príncipe", como vem sendo chamado em seu retorno ao Brasil, voltou ao Santos no começo deste ano para recuperar seu bom futebol após uma lesão no joelho e agora começou a esquentar, marcando três gols e dando três assistências nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Paulista. O camisa 10 ajudou a colocar o Santos na semifinal do Estadual no último domingo, na vitória sobre o Red Bull Bragantino.>