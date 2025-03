NA MADRUGADA

Neymar surpreende com foto do Carnaval: 'O pai voltou'

Jogador de futebol apareceu com amigos após entrar em ação pelo Santos

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2025 às 12:22

Neymar em participação no 'PodPah' Crédito: Reprodução

Neymar brincou nas redes sociais sobre o Carnaval 'diferente' que está vivendo em 2025. De volta ao Brasil para jogar no Santos, o craque está aproveitando o período da folia longe de festas. Na madrugada desta segunda-feira (3), pouco após marcar um gol na classificação do Peixe às semifinais do Paulistão, ele brincou com os seguidores.>

"Ei, Carnaval, o pai voltou", escreveu, com uma foto em campo pelo time alvinegro. Em seguida, o camisa 10 postou outra imagem, em que aparece com a perna para cima, em tratamento, e um baralho no detalhe. "Carnaval tá diferente". O jogador também repostou um clique em que aparece jogando poker com os amigos.>

O Carnaval de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Na noite do último domingo (2), o Santos conseguiu avançar para a semifinal do Paulistão ao vencer o Red Bull Bragantino por 2x0, na Vila Belmiro. Neymar, de falta, abriu o placar aos oito minutos da partida, enquanto João Schmidt marcou o segundo do Peixe, já na etapa final. O camisa 10 deixou o campo com dores na coxa aos 30 minutos do segundo tempo, dando lugar a Gabriel Veron, e fez tratamento com gelo no banco. Também nas redes sociais, ele tranquilizou os torcedores.>

"Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar. Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade. Estou feliz demais por estar voltando para minha melhor forma física. Obrigado a todos pela mensagem", publicou.>