SEM CHANCE DE VOLTAR

Yasmin Brunet relembra separação de Gabriel Medina: 'Não conseguia nem olhar na minha cara'

Ex-BBB descartou a possibilidade de reatar com o ex-namorado

Yasmin Brunet foi entrevista nesta segunda-feira (2) no videocast 'De Frente com Blogueirinha' e descartou a possibilidade de reatar com o ex-namorado, o surfista Gabriel Medina.