VÍDEO: Apresentador leva tombo ao vivo e entrevistada tem reação curiosa

Jornalista escorregou e caiu no chão durante transmissão ao vivo

Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:08

Jornalista escorregou e caiu no chão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um apresentador virou motivo de piada nas redes sociais após tomar um tombo na transmissão ao vivo de um programa. Enquanto anunciava a chamada de uma entrevista no “Onda do Povo”, o jornalista escorregou após as pernas da cadeira em que estava sentado quebrar.

Ele escorregou no chão, ao lado de uma representante da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) que seria entrevistada. A profissional chegou a sorrir no momento do ocorrido.

O episódio constrangedor aconteceu na Rede Digital, exibido em Manaus (AM). Nas redes, os internautas não pouparam risos e piada sobre o momento. “Ela é tão profissional. Eu já teria rachado o bico”, comentou um.