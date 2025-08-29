VÍDEO: Apresentador leva tombo ao vivo e entrevistada tem reação curiosa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:08
Um apresentador virou motivo de piada nas redes sociais após tomar um tombo na transmissão ao vivo de um programa. Enquanto anunciava a chamada de uma entrevista no “Onda do Povo”, o jornalista escorregou após as pernas da cadeira em que estava sentado quebrar.
Apresentador caiu ao vivo
Ele escorregou no chão, ao lado de uma representante da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) que seria entrevistada. A profissional chegou a sorrir no momento do ocorrido.
O episódio constrangedor aconteceu na Rede Digital, exibido em Manaus (AM). Nas redes, os internautas não pouparam risos e piada sobre o momento. “Ela é tão profissional. Eu já teria rachado o bico”, comentou um.
“A cara da colega fingindo normalidade foi o melhor. Nem pra ajudar o cara”, disse outro. Uma colega de trabalho do jornalista, Mariana Sena, apresentadora do Cidade Alerta de Sergipe, também comentou: “ Na minha vez não quero intervalo não viu Fredson Navarro! Caio e levanto com o povo”, brincou.