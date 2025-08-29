Acesse sua conta
VÍDEO: Apresentador leva tombo ao vivo e entrevistada tem reação curiosa

Jornalista escorregou e caiu no chão durante transmissão ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:08

Jornalista escorregou e caiu no chão
Jornalista escorregou e caiu no chão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um apresentador virou motivo de piada nas redes sociais após tomar um tombo na transmissão ao vivo de um programa. Enquanto anunciava a chamada de uma entrevista no “Onda do Povo”, o jornalista escorregou após as pernas da cadeira em que estava sentado quebrar.

Ele escorregou no chão, ao lado de uma representante da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) que seria entrevistada. A profissional chegou a sorrir no momento do ocorrido.

O episódio constrangedor aconteceu na Rede Digital, exibido em Manaus (AM). Nas redes, os internautas não pouparam risos e piada sobre o momento. “Ela é tão profissional. Eu já teria rachado o bico”, comentou um.

“A cara da colega fingindo normalidade foi o melhor. Nem pra ajudar o cara”, disse outro. Uma colega de trabalho do jornalista, Mariana Sena, apresentadora do Cidade Alerta de Sergipe, também comentou: “ Na minha vez não quero intervalo não viu Fredson Navarro! Caio e levanto com o povo”, brincou.

