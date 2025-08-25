Acesse sua conta
Jornalista rebate declaração de Bella Campos, a Fátima de ‘Vale Tudo’: ‘Quis lacrar’

Profissional do portal LeoDias não gostou nada da postura de Bella Campos e publicou resposta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:09

Bella Campos
Bella Campos Crédito: Reprodução

Após recusar conceder entrevista para o portal LeoDias após gravações de ‘Vale Tudo’ na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a atriz Bella Campos, que vive a personagem Maria de Fátima, foi criticada, e detonou o veículo através dos stories do Instagram.

A jornalista Carla Bittencourt não gostou nada da postura da atriz e fez uma carta aberta para a artista no portal LeoDias e não poupou críticas. De acordo com a profissional, mais do que não querer conceder entrevista ao veículo de comunicação, Bella quis “lacrar” através das redes sociais. Além de ter afirmado que a artista renega o meio que a deu fama, a imprensa.

“O que pareceu, Bella, é que a postagem não foi um desabafo, mas uma tentativa de “lacrar”: justificar uma atitude pouco educada e ainda debochar, dias depois, ao repetir em tom de ironia que estava “atrasadinha”, disse na carta.

A jornalista ainda reforçou a importância do jornalismo de entretenimento e do comprometimento dos profissionais que trabalham no portal. “Para muita gente, esse portal é não só uma fonte de informação, mas também de lazer — às vezes, a única. Diminuir esse trabalho é desmerecer o acesso que grande parte da população tem ao universo da TV”.

Carla afirmou que a publicação da atriz a atinge como profissional, diminuindo o valor de seu trabalho. “Atacar um veículo inteiro por uma discordância pessoal não contribui para o diálogo — só reforça muros onde deveriam existir pontes”, escreveu.

Publicação de Bella Campos

Após ver seu nome envolvido em uma polêmica, Bella Campos usou o Instagram para criticar o portal LeoDias, se referindo ao veículo como sensacionalista e sem ética.

Postagem de Bella Campos
Postagem de Bella Campos Crédito: Reprodução

Além de afirmar que não compactua com o “tipo de conduta” do veículo de comunicação e que não se importa em ser taxada de “arrogante”, pois seu público sabe que ela tem uma comunicação “muito clara”.

Além disso, postou dois prints com as definições de exposição invasiva e sensacionalismo, ao lado de uma notícia sobre divulgação de um caso de gravidez, a partir de um esturpo.

Por mais que não mencione nenhuma pessoa em específico, o texto reflete diretamente no caso de estupro da atriz Klara Castanho, que aconteceu em 2022, época em que o jornalista Leo Dias foi acusado de divulgar a informação do caso da atriz sem seu consetimento, após informações obtidas com uma enfermeira do hospital em que a artista estava internada.

Não quis dar entrevista

No dia 19 de agosto, atores estavam em Copacabana para as gravações de ‘Vale Tudo’, novela das 9, da TV Globo. A repórter Monique Arruda aproveitou o momento para entrevistar alguns atores, entre eles Cauã Reymond, que conversou com a jornalista por alguns minutos, muito diferente de Bella Campos, que foi direta e deu uma cortada em Monique.

O take foi ao ar no ‘Melhor da Tarde’, na Band, agora apresentado por Leo Dias. Ao ser questionada sobre a trama e expectativas, a atriz que estava ao lado de seguranças, permaneceu concentrada no celular e disse que estava “atrasadinha”.

