Lua de Mel: Mari Fernandez e Julia Ribeiro vivem noite romântica em Gramado após o casamento

Cantora e influenciadora aproveitaram compromisso profissional no Sul para uma viagem a dois com direito a fondue

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela
  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Fernanda Varela

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 07:13

Mari Fernandez e Julia Ribeiro
Mari Fernandez e Julia Ribeiro Crédito: Reprodução

Recém-casadas, Mari Fernandez, de 24 anos, e Julia Ribeiro, de 22, transformaram um compromisso de trabalho em um momento de romance. O casal viajou para Gramado, no Rio Grande do Sul, onde a cantora cumpriu agenda profissional, e aproveitou a passagem pela cidade para uma noite a dois.

Em suas redes sociais, Julia contou que era a primeira vez que visitava o destino e revelou que o passeio seria breve, mas especial. “Hoje vou pra um lugar que nunca fui. Chegando lá mostro pra vocês. Ela vai gravar um programa e eu vim acompanhar, porque sempre quisemos conhecer. Depois, vamos ter um jantar romântico pra aproveitar um pouco”, disse a influenciadora, que se casou com Mari no dia 14 de outubro.

Durante o voo, Julia comentou com bom humor sobre as diferenças entre as duas. “Mariana sempre é a mais animada pela manhã, mesmo estando cansada. Eu fico só a porcaria quando estou com sono. Nós somos oito e oitenta. Acho que os casais que me acompanham vão se identificar. Eu sou muito taurina”, brincou.

Nos stories, as duas mostraram passeios pela cidade e um jantar típico com fondue e vinho, em meio aos 12 °C da Serra Gaúcha. Em clima de lua de mel, o casal trocou beijos e registrou os momentos românticos antes de retornar para casa. “Já na van. Agora é duas horas até o aeroporto e depois partiu casa”, escreveu Julia ao encerrar a viagem relâmpago.

Tags:

Mari Fernandez Julia Ribeiro

