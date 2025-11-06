Acesse sua conta
Aprenda truques simples e eficazes para eliminar cheiro de xixi de cachorro e manter a casa sempre limpa

A urina dos cães contém amônia, um gás que evapora e pode causar desconfortos

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 06:38

Xixi de cachorro
Xixi de cachorro Crédito: Shutterstock

A adaptação de um cachorro à rotina da casa pode trazer alguns desafios, especialmente quando o pet escolhe lugares errados para fazer xixi. Sofá, cama, tapete ou piso podem se tornar alvos frequentes, e além do incômodo, o cheiro tende a permanecer se não for eliminado corretamente.

O primeiro passo é agir rápido. A urina dos cães contém amônia, um gás que evapora e pode causar desconfortos como dor de cabeça, náusea e irritações. Além disso, o odor serve como “marcador” para o próprio animal, que tende a repetir o comportamento no mesmo local.

Para manter o ambiente limpo e livre do cheiro, há tanto produtos específicos disponíveis em petshops quanto soluções caseiras que funcionam muito bem.

Limpeza de colchões, tapetes e sofás

Essas superfícies costumam ser as mais afetadas, já que o tecido absorve o líquido rapidamente. O ideal é remover o excesso com papel toalha ou pano limpo e separado só para esse tipo de higienização.

Depois, aplique uma das misturas abaixo:

• Vinagre e água quente: encha metade de um borrifador com vinagre branco (de álcool, arroz ou limão) e complete com água quente. Borrife sobre a área afetada.

• Vinagre e álcool: substitua a água quente por álcool de limpeza para uma ação mais potente. Se o cheiro do vinagre incomodar, adicione um limpador perfumado.

• Vinagre e bicarbonato: essa combinação neutraliza odores orgânicos e é segura para a maioria dos tecidos.

• Bicarbonato, limão e água: misture um limão espremido, meio copo de bicarbonato e dois copos de água. Aplique com pano ou borrifador.

Deixe o tecido secar completamente antes de recolocar capas, lençóis ou mantas.

Como limpar o chão

No piso, a limpeza é mais simples. Retire o excesso de urina e aplique um dos produtos ou soluções caseiras. Se o piso for impermeável, enxágue; se não for possível jogar água, passe apenas um pano úmido com o produto escolhido.

Evite o uso de água sanitária, que pode liberar gases tóxicos e prejudicar o olfato e a saúde do animal.

Ensine o cachorro a fazer xixi no lugar certo

Além da limpeza, o adestramento é essencial. Escolha um local fixo para o tapete higiênico, premie o pet quando ele acertar o local e mantenha uma rotina de horários para passeios ou idas ao banheiro.

Com paciência, reforço positivo e uma boa limpeza, a convivência entre humanos e pets dentro de casa fica mais harmoniosa e saudável.

