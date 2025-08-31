Por que os cães inclinam a cabeça? Especialistas explicam razão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 12:25
Se você fala com o seu cachorro e ele responde com um olhar atento e a cabeça inclinada, saiba que ele não é o único. Esse gesto, comum e encantador, intriga tutores em todo o mundo.
Um estudo feito por pesquisadores húngaros trouxe pistas importantes sobre esse comportamento. A inclinação pode estar ligada ao reconhecimento de sons e palavras específicas.
Cães
Mais do que parecer engraçado, o movimento tem relação direta com a forma como o animal capta, interpreta e tenta entender os comandos que recebe do tutor no dia a dia.
Na pesquisa, 40 cães participaram de testes nos quais precisavam encontrar brinquedos. Aqueles que reconheciam o nome do objeto inclinaram a cabeça com frequência surpreendente.
O levantamento mostrou que esses cães fizeram o gesto em 43% das vezes. Já os que não tinham essa associação reagiram muito menos, inclinando a cabeça apenas em 2% das ocasiões.
Isso indica que o movimento é uma reação cognitiva. Quando o cão entende que o tutor disse algo relevante, ele inclina a cabeça como parte de um esforço para processar a informação.
Assim como os humanos, os cães têm dois hemisférios cerebrais que processam informações distintas. Ao ouvir palavras conhecidas, uma das regiões pode ser mais ativada.
Esse estímulo desigual pode explicar a inclinação. O animal vira a cabeça porque tenta ajustar sua percepção, garantindo que o som seja compreendido da forma mais clara possível.
Portanto, cada vez que seu pet faz esse gesto, ele não apenas demonstra atenção. Está, de fato, interpretando aquilo que ouviu e ajustando seu foco ao comando recebido.
Isso contribui para fortalecer o vínculo entre humanos e cães, já que cada tentativa de entender o tutor aproxima ainda mais os dois no cotidiano e na rotina de convivência.
Assim, quando o pet inclina a cabeça, não é só charme. É uma expressão de esforço cognitivo e de conexão emocional com quem está ao lado dele.