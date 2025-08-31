Acesse sua conta
Por que os cães inclinam a cabeça? Especialistas explicam razão

O gesto tão comum entre cães tem despertado curiosidade em especialistas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 12:25

Inclinar a cabeça pode ser um sinal de algo mais do que pura fofura
Inclinar a cabeça pode ser um sinal de algo mais do que pura fofura Crédito: Freepik

Se você fala com o seu cachorro e ele responde com um olhar atento e a cabeça inclinada, saiba que ele não é o único. Esse gesto, comum e encantador, intriga tutores em todo o mundo.

Um estudo feito por pesquisadores húngaros trouxe pistas importantes sobre esse comportamento. A inclinação pode estar ligada ao reconhecimento de sons e palavras específicas.

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

Mais do que parecer engraçado, o movimento tem relação direta com a forma como o animal capta, interpreta e tenta entender os comandos que recebe do tutor no dia a dia.

Cães distinguem sons familiares

Na pesquisa, 40 cães participaram de testes nos quais precisavam encontrar brinquedos. Aqueles que reconheciam o nome do objeto inclinaram a cabeça com frequência surpreendente.

O levantamento mostrou que esses cães fizeram o gesto em 43% das vezes. Já os que não tinham essa associação reagiram muito menos, inclinando a cabeça apenas em 2% das ocasiões.

Isso indica que o movimento é uma reação cognitiva. Quando o cão entende que o tutor disse algo relevante, ele inclina a cabeça como parte de um esforço para processar a informação.

O que acontece dentro do cérebro

Assim como os humanos, os cães têm dois hemisférios cerebrais que processam informações distintas. Ao ouvir palavras conhecidas, uma das regiões pode ser mais ativada.

Esse estímulo desigual pode explicar a inclinação. O animal vira a cabeça porque tenta ajustar sua percepção, garantindo que o som seja compreendido da forma mais clara possível.

Portanto, cada vez que seu pet faz esse gesto, ele não apenas demonstra atenção. Está, de fato, interpretando aquilo que ouviu e ajustando seu foco ao comando recebido.

Um laço que vai além da fofura

Isso contribui para fortalecer o vínculo entre humanos e cães, já que cada tentativa de entender o tutor aproxima ainda mais os dois no cotidiano e na rotina de convivência.

Assim, quando o pet inclina a cabeça, não é só charme. É uma expressão de esforço cognitivo e de conexão emocional com quem está ao lado dele.

