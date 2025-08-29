Acesse sua conta
Paraíso escondido na Bahia guarda corais raros e santuário de baleias-jubarte

Um espetáculo da natureza acontece no litoral baiano, com saltos e acrobacias das jubartes

  Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 18:08

Descubra o destino onde é possível ver as baleias-jubarte de perto e explorar recifes únicos
Descubra o destino onde é possível ver as baleias-jubarte de perto e explorar recifes únicos

O litoral baiano esconde um destino onde gigantes do mar roubam a cena. Entre julho e novembro, as baleias-jubarte chegam para acasalar e dar à luz, saltando e batendo nadadeiras, em um show que hipnotiza qualquer visitante.

Esses mamíferos migratórios percorrem milhares de quilômetros desde o oceano Antártico até a costa brasileira. O encontro acontece em águas cristalinas, oferecendo uma experiência única e inesquecível, que combina beleza e emoção.

Abrolhos

Arquipélago de Abrolhos por @eco360.imagery
Abrolhos abriga a maior por Áthila Bertoncini/Projeto Coral Vivo
A região do Banco dos Abrolhos, no sul do estado, é a principal área de concentração das jubartes no Brasil. por Projeto Baleia Jubarte/Divulgação
1 de 3
Arquipélago de Abrolhos por @eco360.imagery

Para quem sonha em vê-las de perto, a viagem exige planejamento: a melhor época garante visibilidade perfeita e momentos memoráveis, enquanto passeios longos permitem observar também corais e naufrágios históricos.

Mergulhos revelam vida subaquática incrível

Aos que se aventuram no mergulho, o espetáculo continua debaixo d’água. O mar quente e azul revela corais exclusivos, tartarugas ameaçadas e os famosos chapeirões, recifes coloridos em forma de cogumelo que surgem do fundo do oceano.

Os passeios noturnos revelam espécies que desaparecem durante o dia, enquanto embarcações naufragadas se transformam em recifes artificiais, repletos de vida marinha. Cada mergulho é uma imersão em um mundo secreto, cheio de cores e movimentos.

Mesmo sem experiência, é possível explorar o arquipélago. O mergulho de batismo e o snorkel permitem observar a riqueza subaquática, flutuando sobre corais e cardumes em águas transparentes, garantindo contato direto com a natureza.

Ilhas, trilhas e história do arquipélago

O arquipélago é formado por cinco ilhas, mas apenas Siriba recebe turistas. Ali, trilhas guiadas permitem observar atobás e aves típicas, enquanto a ilha de Santa Bárbara abriga militares e pesquisadores.

Charles Darwin registrou a beleza da região em 1832, encantado com a abundância de aves, corais e vida marinha. Hoje, o local é considerado a maior biodiversidade do Atlântico Sul e atrai visitantes do mundo inteiro.

A viagem começa em Caravelas, no sul da Bahia, e os passeios podem durar de um a quatro dias, com pernoites em catamarãs. 

