ASTROLOGIA

Hora de crescer e brilhar: quatro signos viverão uma virada poderosa até o fim de 2025

Libra, Virgem, Sagitário e Peixes serão os principais beneficiados

Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 03:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O ciclo de encerramento de 2025 promete ser marcante para quatro signos do zodíaco, que sentirão o Universo abrir caminhos e acelerar planos que pareciam estagnados. Com a entrada de Júpiter em Gêmeos, a Lua Nova em Escorpião e o início de Mercúrio retrógrado, o céu cria uma combinação que favorece expansão, reconhecimento e autoconhecimento. Libra, Virgem, Sagitário e Peixes serão os principais beneficiados por essa onda cósmica.

Virgem

Depois de um ciclo de muito esforço, Virgem finalmente colhe o que plantou. Júpiter impulsiona a carreira e premia a constância. O reconhecimento chega de forma prática, com estabilidade e novas possibilidades profissionais. Este é o momento de equilibrar produtividade com prazer, sem se prender ao controle. O sucesso vem com leveza.

Áreas em alta: trabalho, finanças e crescimento pessoal.

Libra

A fase é de magnetismo e conquista. Libra entra no fim do ano mais confiante, vibrando em uma frequência de amor-próprio que atrai boas relações e oportunidades inesperadas. A presença de Vênus fortalece vínculos e dá um novo sentido ao amor. Um reencontro ou um novo relacionamento pode marcar esse período, refletindo o amadurecimento emocional vivido ao longo do ano.

Áreas em alta: relacionamentos, autoestima e visibilidade.

Sagitário

Regido por Júpiter, Sagitário entra em um momento de expansão e coragem. Até o fim do ano, novas experiências e projetos ganham força. Viagens, mudanças de cidade ou decisões profissionais importantes podem transformar o rumo da sua vida. O céu recompensa quem ousa sair da zona de conforto.

Áreas em alta: estudos, viagens, projetos e descobertas pessoais.

Peixes

Peixes vive um despertar espiritual e emocional. A passagem de Saturno e Netuno traz clareza e fé renovada. A Lua Nova em Escorpião abre um portal de cura e reconexão com o propósito de vida. Coincidências, reencontros e sinais do destino se multiplicam, mostrando que o fluxo está a favor.

Áreas em alta: criatividade, espiritualidade e relacionamentos profundos.

