ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

É um dia que ensina sobre resiliência

Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (6 de novembro), a energia espiritual pede calma e confiança. Pode surgir uma notícia difícil, algo que abala por um instante, mas vem para despertar maturidade e aprendizado. Os anjos da guarda estarão mais próximos de quem precisa de força para aceitar o que não pode mudar e coragem para agir onde ainda há solução. É um dia que ensina sobre resiliência, fé e o poder de manter o coração tranquilo mesmo diante das incertezas. Dois signos sentirão essa influência com mais intensidade.

Câncer

A sensibilidade de Câncer pode ser testada. Uma notícia inesperada pode tocar o emocional e trazer lembranças do passado. Mesmo assim, há proteção e consolo no caminho. O momento pede para não se desesperar: às vezes, o que parece um fim é apenas o início de uma nova fase. Busque apoio em quem te transmite paz e lembre-se de que toda dor se transforma quando é acolhida com amor.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Escorpião

O dia pede cautela e equilíbrio diante de possíveis imprevistos. Algo pode não sair como o planejado, mas essa situação virá acompanhada de lições profundas. Escorpião é um signo de renascimento, e essa é uma oportunidade de mostrar sua força interior. O segredo está em não reagir por impulso, e sim com sabedoria. A serenidade será sua maior aliada para atravessar qualquer turbulência.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6