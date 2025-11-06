Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, nesta quinta-feira (6), chega como um sopro de paz para quem anda sobrecarregado. Deus pede que você pare de carregar sozinho o que não depende mais de você. Há situações que só se resolvem quando são entregues de verdade.
“Você não precisa entender tudo agora. Apenas confie que Eu estou cuidando de cada detalhe.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado traz alívio e fé. Às vezes, a resposta não vem porque o coração ainda está inquieto. Quando você solta o controle, Deus encontra espaço para agir.
A orientação é clara: respire fundo, desacelere e confie. O que é seu não se perde, e o que não é, se afasta para abrir caminho ao que realmente te pertence.