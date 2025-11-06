Acesse sua conta
Universo tem um recado pra você nesta quinta (6 de novembro): descanse a mente e entregue o que não pode controlar

Há situações que só se resolvem quando são entregues de verdade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, nesta quinta-feira (6), chega como um sopro de paz para quem anda sobrecarregado. Deus pede que você pare de carregar sozinho o que não depende mais de você. Há situações que só se resolvem quando são entregues de verdade.

“Você não precisa entender tudo agora. Apenas confie que Eu estou cuidando de cada detalhe.”

O recado traz alívio e fé. Às vezes, a resposta não vem porque o coração ainda está inquieto. Quando você solta o controle, Deus encontra espaço para agir.

A orientação é clara: respire fundo, desacelere e confie. O que é seu não se perde, e o que não é, se afasta para abrir caminho ao que realmente te pertence.

Deus Oração Recado do dia Recado Religião

