Universo tem um recado pra você nesta quinta (6 de novembro): descanse a mente e entregue o que não pode controlar

Há situações que só se resolvem quando são entregues de verdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 04:00

A mensagem do dia, nesta quinta-feira (6), chega como um sopro de paz para quem anda sobrecarregado. Deus pede que você pare de carregar sozinho o que não depende mais de você. Há situações que só se resolvem quando são entregues de verdade.

“Você não precisa entender tudo agora. Apenas confie que Eu estou cuidando de cada detalhe.”

O recado traz alívio e fé. Às vezes, a resposta não vem porque o coração ainda está inquieto. Quando você solta o controle, Deus encontra espaço para agir.