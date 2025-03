SEM TEMPO

Joelma rejeita 'feat' com Anitta e Pabllo Vittar e gera polêmica entre fãs

Cantora alega falta de tempo, mas seguidores especulam sobre motivação religiosa

A cantora Joelma gerou controvérsia ao descartar a possibilidade de uma parceria musical com Anitta e Pabllo Vittar. A declaração foi dada nos bastidores de um show em Petrolina, Pernambuco, no último domingo (23), quando o repórter Bruno, da página Eventos do Vale, perguntou sobre um possível feat com as artistas, um desejo já manifestado publicamente por ambas. >