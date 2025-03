REVELAÇÃO

Caso Vitória: Jovem assassinada participou do ‘Programa Silvio Santos’ antes de tragédia

Internautas resgataram vídeo de Vitória Regina no programa do SBT em 2022

A Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2025 às 10:50

Caso Vitória: Jovem assassinada participou do ‘Programa Silvio Santos’ antes de tragédia Crédito: Reproudção/SBT

Um vídeo recuperado por usuários do X, antigo Twitter, revelou que Vitória Regina de Souza, jovem brutalmente assassinada no início de março deste ano, esteve no Programa Silvio Santos em outubro de 2022. Na ocasião, ela participou do quadro Não Erre a Letra, acertando o nome da música “Sorte que Cê Beija Bem”, de Maiara e Maraisa e levando um prêmio em dinheiro.>

Caso Vitória: Jovem assassinada participou do ‘Programa Silvio Santos’ antes de tragédia



Perfil de Vitória Regina, jovem brutalmente assassinada em março, tem atividade suspeita após sua morte. Família busca respostas e polícia investiga.



? | ?: Reprodução pic.twitter.com/NwkTV3xVl5 — Jornal Correio (@correio24horas) March 25, 2025

O SBT confirmou a presença da jovem no programa, que na época já era apresentado por Patrícia Abravanel. Vitória frequentava as gravações como parte da caravana de Jundiaí, cidade da Zona Leste de São Paulo, e chegou a assistir ao programa quando Silvio Santos ainda estava no comando.>

Movimentações nas redes sociais

Além da repercussão do vídeo, a movimentação no perfil da jovem no Instagram tem intrigado a família. Fotos que estavam arquivadas voltaram a aparecer no feed, e cerca de 30 perfis foram removidos da lista de seguidos desde a semana em que Vitória foi encontrada morta. A cunhada da vítima percebeu as alterações e acionou o advogado da família, que levou a situação às autoridades.>

A polícia investiga quem pode estar acessando a conta da adolescente e se isso tem ligação com o celular dela. Maicol, o principal suspeito do crime, afirmou em depoimento que queimou os pertences da jovem, incluindo o aparelho. No entanto, o pai de Vitória conseguiu ligar para o número dias após o desaparecimento da filha e foi atendido. O sinal do celular também foi rastreado em Campinas.>