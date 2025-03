FARIA IGUAL?

Prestes a dar à luz, Lyandra Costa fica três dias sem dormir para apoiar 'elevação espiritual' do marido

Filha do cantor Leandro já é mãe de um menino de 2 anos

Prestes a dar à luz, Lyandra Costa, filha do cantor Leandro e sobrinha do cantor Leonardo, contou em suas redes sociais que ficou três noites sem dormir para dar apoio ao marido, Lucas Santos. Ele participou do Legendários, movimento que busca a transformação de homens através de experiências que induzem eles a encontrarem sua 'melhor versão'. O casal espera Isabela e já é pai de José, de 2 anos. >

"Gente, Isabela não nasceu, continua no forninho. Estou sumida esse final de semana porque o meu marido foi para 'Os Legendários'. Ele subiu a montanha desde quinta-feira. Então estou bem focada e em oração. Hoje é dia de buscar 'Os Legendários', então estamos indo lá para Anápolis (GO) para buscá-los. Tenho certeza de que foi uma bênção. Não só pelo movimento, mas acho que realmente foi uma bênção. Senti tantas coisas espirituais do lado de cá, imagino que ele também tenha sentido do lado de lá", contou a filha do sertanejo, que morreu em 1998.>

"Para quem não conhece 'Os Legendários', é um movimento em que os homens sobem a montanha e lá acontecem várias coisas que eles não podem compartilhar muito, mas é um momento para a pessoa conversar com Deus, se desligar do mundo mesmo, e ouvir a voz do espírito. E me propus a viver tudo isso junto com ele, em oração, do lado de cá. Realmente fiquei bem quietinha", explicou.>

"Tem umas três noites que não durmo direito porque estou muito em oração, estou vivendo o momento junto com ele. Não fiz mais nada, só vivi isso desde quinta-feira. Estou vivendo tudo isso junto com ele. E é isso. Acredito que tenha sido uma bênção. O movimento já impactou muitas vidas, muitas casas, muitas famílias através da mudança mesmo da gente de dentro para fora e de entender várias coisas sobre propósito de Deus e tudo mais", concluiu.>