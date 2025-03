ENCONTRO ESPECIAL

Preta Gil se reencontra com Ivete Sangalo, Bruna Marquezine e amigos em noite especial

Cantora compartilha momentos descontraídos ao lado de famosos e celebra a amizade

Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2025 às 08:33

Preta Gil, Ivete Sangalo, Ju de Paula, Bruna Marquezine e Leo Fuchs Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Preta Gil, de 50 anos, celebrou uma noite especial ao lado de grandes amigos. O encontro reuniu nomes como Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme, o produtor Léo Fuchs, o relações-públicas e influenciador Dudu Barros, além da DJ e influenciadora Jude Paula. >

Nas redes sociais, Preta fez questão de registrar o momento. “A foto não está incrível, mas nossa noite foi muito especial”, escreveu em seus Stories na madrugada desta terça-feira (25). Jude Paula também compartilhou o clique e brincou: “Não é Natal, mas foi uma noite bem feliz”.>

Ivete Sangalo, sempre irreverente, aproveitou para gravar um vídeo descontraído, brincando com os amigos. “Você que está em casa, que está trabalhando… Estamos aqui no nosso podcast: ‘Quem Pode, Pode, Quem Não Pode Se Sacast’”, disse, arrancando risadas. Em tom de brincadeira, a cantora ainda detalhou a cena: “Ali temos Preta, Dudu, Jude pagando peitinho, botando uma meia compressora [em Preta]… E aqui temos essa linda [Bruna].” No final, Ivete ainda mostrou o marido, o nutricionista Daniel Cady, e se divertiu: “Enquanto a mulher fofoca, ele dorme.”>

Saúde e recuperação>

Além dos momentos de lazer, Preta Gil também atualizou os fãs sobre sua saúde. A cantora, que segue em tratamento contra um câncer no intestino, recentemente recebeu alta após ser internada por uma infecção urinária.>

“Oi, meus amores. Acho que vocês souberam que eu tive uma pielonefrite, uma infecção no rim direito. De novo, mais uma vez. Mas já entendi que isso pode ser recorrente”, explicou.>

Preta detalhou que o problema está relacionado ao uso de sonda e a um transplante no rim e no ureter devido a um tumor. “Enquanto eu estiver com a sonda, vou precisar de cuidados extras, porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea”, alertou.>