DECLARAÇÃO

Após lua de mel na Bahia, esposa 51 anos mais jovem de Amado Batista se declara: ‘Meu escudo’

Influenciadora compartilhou momento romântico após viagem com o cantor

O casal oficializou a união com uma cerimônia religiosa no interior do Mato Grosso, no último dia 15, após já terem formalizado o casamento no civil. Agora, os dois estão no Sítio Esperança, propriedade do artista em Goiás.>