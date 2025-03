TELEVISÃO

Jogo do Brasil muda programação da Globo nesta terça (25); confira os novos horários

Transmissão do clássico sul-americano impacta grade da emissora

A Globo fará ajustes em sua programação nesta terça-feira (25) para transmitir ao vivo o aguardado confronto entre Brasil e Argentina, válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 21h (horário de Brasília) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e a exibição do jogo altera o horário de novelas e telejornais da emissora. >