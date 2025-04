FAMOSOS

Joelma é internada às pressas e cancela show dos 60 anos da Globo

Cantora precisou suspender sua participação no especial da emissora após se sentir mal

A cantora Joelma precisou cancelar de última hora sua participação no show de comemoração dos 60 anos da TV Globo, marcado para esta segunda-feira, 28 de abril. A informação foi confirmada pela equipe da artista através de um comunicado oficial nas redes sociais.>

Segundo a nota, Joelma sentiu um desconforto abdominal no último domingo (27) e buscou atendimento médico no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia. Após a realização de exames, foi diagnosticada com um quadro de infecção urinária.>